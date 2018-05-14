Мы изготавливаем мебель на заказ в Алматы и по всему Казахстану, а кухни — это наш профиль .

Самая сложная в изготовлении мебель это кухонный гарнитур и от него требуется максимум функционала и эргономики. Более того, кухня зачастую является самым посещаемым местом в квартире, а значит и износостойкость должна быть выше. Причин почему не стоит экономить на кухне и заказать её под индивидуальный проект множество. Главные преимущества кухни на заказ:



1. Каждый уголок кухни будет использован по максимуму

2. Дизайнер продумает как должны выдвигаться ящики, они не будут стукаться

3. Бытовая техника будет встроена и впишется в дизайн

4. Вы укажете свои требования к конечному продукту и получите только нужное



Одним из недостатков заказа кухонного гарнитура под свою кухню является его цена, на что есть свои причины. Обычно стоимость входит проектирование фасада, заказ материалов, изготовление и сборка индивидуального гарнитура. Однако, "Белый Куб" подходит к расчету цены по другим параметрам. Мы работаем с дизайнерами, содержим собственный цех, используем только передовые технологии в производстве, мастера работают в этой сфере не менее 10 лет каждый. Многие процессы автоматизированы, что позволяет сэкономить время сотрудников и увеличить их эффективность. Благодаря тому, что в Алматы налажены торговые связи со всем миром, мы сотрудничаем с поставщиками из Италии, Австрии, Германии, которые предоставляют бессрочную гарантию на фурнитуру. В итоге, конечная стоимость складывается из качественных материалов, которые можно выбрать самому.

