Мы изготавливаем мебель на заказ в Алматы и по всему Казахстану, а кухни — это наш профиль. Самая сложная в изготовлении мебель это кухонный гарнитур и от него требуется максимум функционала и эргономики. Более того, кухня зачастую является самым посещаемым местом в квартире, а значит и износостойкость должна быть выше. Причин почему не стоит экономить на кухне и заказать её под индивидуальный проект множество. Главные преимущества кухни на заказ:
1. Каждый уголок кухни будет использован по максимуму 2. Дизайнер продумает как должны выдвигаться ящики, они не будут стукаться 3. Бытовая техника будет встроена и впишется в дизайн 4. Вы укажете свои требования к конечному продукту и получите только нужное
Одним из недостатков заказа кухонного гарнитура под свою кухню является его цена, на что есть свои причины. Обычно стоимость входит проектирование фасада, заказ материалов, изготовление и сборка индивидуального гарнитура. Однако, "Белый Куб" подходит к расчету цены по другим параметрам. Мы работаем с дизайнерами, содержим собственныйцех, используем только передовыетехнологии в производстве, мастера работают в этой сфере не менее 10 лет каждый. Многие процессы автоматизированы, что позволяет сэкономить время сотрудников и увеличить их эффективность. Благодаря тому, что в Алматы налажены торговые связи со всем миром, мы сотрудничаем с поставщиками из Италии, Австрии, Германии, которые предоставляют бессрочную гарантию на фурнитуру. В итоге, конечная стоимость складывается из качественных материалов, которые можно выбрать самому.
Наши работы
Фото некоторых наших проектов
*на всех фотографиях - работы выполненные нашим мебельным ателье "Белый КУБ"
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Наши преимущества
Наш главный ориентир - мебель высокого качества, которая будет вдохновлять Вас и Ваших друзей не один год. Как мы этого достигаем?
Собственное производство
Собственное производство позволяет исполнять заказы абсолютно любой сложности и объема в кратчайшие сроки.
Опыт работы
Стаж работы наших сборщиков мебели - от 10 лет.
Качество
Наши кухни не рассыхаются, не ломаются и не распухают, так как весь процесс производства и установки мебели автоматизирован и проходит под контролем специалиста- инженера.
3D дизайн
Наши дизайнеры разработают несколько вариантов изделий, при этом, каждый вариант всегда уникален, так как мы никогда не используем шаблонных решений.
Кайдзен производство
Наша команда стремится к совершенству каждый день.
Детали премиум класса
Не боимся работать с эксклюзивными материалами. Возим фасады и отделочные материалы напрямую из Италии.
Автоматизация производства
В нашем распоряжении высокоточные автоматизированные станки для производства качественных деталей. Человеческий фактор при производстве сведен к минимуму.
Составляем договор
Работаем исключительно по договору, в котором прописаны все детали Вашего заказа.
Всего несколько шагов и Вы у цели!
Встреча с дизайнером
Привезет образцы материалов, снимет замеры, подскажет как отличить качественную мебель от плохой, эскиз 3D.
Подписание договора
Фиксация всей информации о заказе, платим штрафы за просрочку, никуда не денемся от обязательств.
Контрольный замер
Самый точный замер лазером, встроим технику, подскажем прорабу где ставить розетки и прочее.
Производство
Свой цех и станки, только проверенные поставщики, прифуговка, кромим не только видимые части - в готовом изделии не найти мест без кромки.
Установка
Договоримся о дате, привезем в упаковке, сверлить не будем, за собой пропылесосим.
Постсервис
Для постоянных клиентов дополнительные скидки. Даже после гарантии останемся с Вами!
Оставьте заявку и узнайте, как сделать Вашу квартиру комфортной и многофункциональной
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